"У першому таймі пропустили гол з єдиної атаки Динамо. В цілому ж в обороні непогано діяли, але були проблеми в нападі.

Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі потрібно було відіграватися, а не чекати, коли нам заб'ють другий гол. Ми почали грати агресивніше і відкритіше, через що у киян з'являлося дуже багато моментів. Потрібно було освіжити гру в атаці, тому в перерві провів 3 заміни. Вийшли футболісти, які краще прессингують. Але думки випустити їх в старті не було.

Про план на гру розповідати не буду. Клас футболістів Динамо серйозний, але потрібно намагатися використовувати свої сильні сторони з кожним суперником і брати хоча б очко.

На матч вплинуло те, що він пройшов без глядачів. Всі готувалися, що буде така ж велика кількість уболівальників, як на матчі з Шахтарем", – сказав Федик у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо на виїзді здолало Рух (2:0) і з 14-ма очками продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, львів'яни з 2-ма пунктами – передостанні.

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