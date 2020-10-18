"В первом тайме пропустили гол с единой атаки Динамо. В целом же в обороне неплохо действовали, но были проблемы в нападении.

Рух – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме нужно было отыгрываться, а не ждать, когда нам забьют второй гол. Мы начали играть агрессивнее и открыто, отчего у киевлян появлялось очень много моментов. Нужно было освежить игру в атаке, поэтому в перерыве провел 3 замены. Вышли футболисты, которые лучше прессингуют. Но мысли выпустить их в старте не было.

О плане на игру рассказывать не буду. Класс футболистов Динамо серьезный, но нужно стараться использовать свои сильные стороны с каждым соперником и брать хотя бы очко.

На матч повлияло то, что он прошел без зрителей. Все готовились, что будет такое же большое количество болельщиков, как на матче с Шахтером", – сказал Федык в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Динамо на выезде обыграло Рух (2:0) и с 14 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, львовяне с 2-мя пунктами – предпоследние.

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