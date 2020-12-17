Рудько з неймовірною статистикою став найкращим голкіпером першого кола чемпіонату Кіпру
Голкіпер Артур Рудько другий рік поспіль чудово виступає у складі Пафоса.
Українця визнали найкращим воротарем за підсумками першої половини чемпіонату Кіпру, повідомив Instagram Пафоса.
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Рудько провів від дзвінка до дзвінка усі 14 турів, сім разів зберіг ворота "сухими" і пропустив 11 голів. Розкішна гра голкіпера не дозволяє Пафосу йти серед лідерів – команда Дмитра Михайленка посідає лише сьому сходинку з чотирнадцяти.
Нагадаємо, Рудько переїхав на Кіпр у червні минулого року. З 2009-го воротар виховувався у структурі київського Динамо, за яке провів 29 поєдинків.
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