Голкіпер Артур Рудько другий рік поспіль чудово виступає у складі Пафоса.

Українця визнали найкращим воротарем за підсумками першої половини чемпіонату Кіпру, повідомив Instagram Пафоса.

Рудько оформив рекордну "суху" серію в історії Пафоса – голкіпер і близько не мав таких показників у Динамо

Рудько провів від дзвінка до дзвінка усі 14 турів, сім разів зберіг ворота "сухими" і пропустив 11 голів. Розкішна гра голкіпера не дозволяє Пафосу йти серед лідерів – команда Дмитра Михайленка посідає лише сьому сходинку з чотирнадцяти.

Нагадаємо, Рудько переїхав на Кіпр у червні минулого року. З 2009-го воротар виховувався у структурі київського Динамо, за яке провів 29 поєдинків.

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