Голкипер Артур Рудько второй год подряд прекрасно выступает в составе Пафоса.

Украинца признали лучшим вратарем по итогам первой половины чемпионата Кипра, сообщил Instagram Пафоса.

Рудько оформил рекордную "сухую" серию в истории Пафоса – голкипер и близко не имел таких показателей в Динамо

Рудько провел от звонка до звонка все 14 туров, семь раз сохранил ворота "сухими" и пропустил 11 голов. Роскошная игра голкипера не позволяет Пафосу идти среди лидеров – команда Дмитрия Михайленко занимает лишь седьмое место из четырнадцати.

Напомним, Рудько переехал на Кипр в июне прошлого года. С 2009-го вратарь воспитывался в структуре киевского Динамо, за которое провел 29 поединков.

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