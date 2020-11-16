"Призначення в Пафос розглядаю як крок вперед. За рівнем професіоналізму Пафос набагато сильніший, ніж багато українських клубів.

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В команді є два українці. Припускати, що хтось із України ще приїде – я б не став це заперечувати, але зараз робота на трансферному ринку ведеться трохи в іншому напрямку. Але це футбол, ми не знаємо, що буде через два-три місяці. Думаю, що навряд чи. Чув про Мілевського, мені хтось писав про ці чутки, але ми в пошуку молодших гравців до 23 років", – сказав Дмитро Михайленко в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, у Пафосі наразі виступають два українці – Артур Рудько та Орест Кузик. Клуб Михайленка після 10 турів розташувався на 7 місці.

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