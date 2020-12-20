Українець уклав нову угоду із кіпріотами, яка розрахована до літа 2022 року, повідомляє видання kerkida.net.

Рудько зацікавив Аустрію та кілька європейських клубів – екс-кіпер Динамо прокоментував інтерес

Нагадаємо, що Рудько потрапив до списку інтересів кіпрського АПОЕЛа, Аустрії та Штурма з Австрії та кількох турецьких клубів.

До слова, воротар перебрався у Пафос із Динамо влітку 2019-го. У поточному сезоні Артур оформив рекордну суху серію в історії клубу (626 хвилин). Також у його активі 13 поєдинків у цій кампанії.

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