"Я справді чув про зацікавленість цих клубів, але ніякої конкретики поки не надходило. До мене точно ніхто не звертався. Наскільки я знаю, в клуб офіційних пропозицій поки не надходило.

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Чи зацікавлений я? Аустрія – великий клуб в Австрії, багато футболістів хотіли б виступати за неї і мені приємно, що є інтерес від цього клубу. Але у мене чинний контракт з Пафосом, ми набрали хороший хід і тепер у нас завдання – потрапити в єврокубки", – цитує Рудька телеграм-канал Шах і Шах.

Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Артура зі сторони Аустрії, Штурма та кількох турецьких клубів, де український кіпер входить у шорт-лист потенційних придбань взимку. Найбільше підписати Рудька хоче кіпрський АПОЕЛ.

До слова, воротар перебрався у Пафос із Динамо влітку 2019-го. У поточному сезоні Артур оформив рекордну суху серію в історії клубу (626 хвилин). Також у його активі 13 поєдинків у цій кампанії.

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