Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес вирішив не боротися за збереження свого місця.

"Я передав заяву про відставку з посади президента RFEF.

Скандал із поцілунком: гравчиня подала офіційну скаргу на Рубіалеса

Після швидкого відсторонення, здійсненого ФІФА, плюс решти процедур, відкритих проти мене, очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду", – цитує функціонера Relevo.

Нагадаємо, що під час святкування ЧС-2023 Луїс Рубіалес поцілував Дженні Ермосо. Дії президента Федерації футболу Іспанії різко розкритикувала громадськість. Гравчиня національної команди подала скаргу на Рубіалеса.

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