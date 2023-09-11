Рубіалес після скандалу с поцілунком визначився зі своїм майбутнім
Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес вирішив не боротися за збереження свого місця.
"Я передав заяву про відставку з посади президента RFEF.
Скандал із поцілунком: гравчиня подала офіційну скаргу на Рубіалеса
Після швидкого відсторонення, здійсненого ФІФА, плюс решти процедур, відкритих проти мене, очевидно, що я не зможу повернутися на свою посаду", – цитує функціонера Relevo.
Нагадаємо, що під час святкування ЧС-2023 Луїс Рубіалес поцілував Дженні Ермосо. Дії президента Федерації футболу Іспанії різко розкритикувала громадськість. Гравчиня національної команди подала скаргу на Рубіалеса.
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