Рафаэль Варан не заинтересован в продолжении карьеры в Саудовской Аравии, несмотря на незначительное игровое время в Манчестер Юнайтед. Об этом информирует L'Equipe.

"Ман Юнайтед был абсолютным позором": легенда сборной Англии уничтожил команду Тен Хага и поздравил нового владельца

30-летний защитник признаёт, что его нынешнее физическое состояние не позволяет ему играть матчи через каждые три дня. Именно по этой причине он решил покинуть сборную Франции в феврале 2023 года. Тем не менее, защитник уверен, что еще может быть полезен Манчестер Юнайтед, в котором проводит третий сезон. Рафаэль показывает себя с лучшей стороны на тренировках и дает советы молодым товарищам по команде.

В шести последних матчах своей команды Варан трижды оставался на скамейке запасных, еще в двух случаях его и вовсе не было в заявке. Он сыграл полную встречу только против Ливерпуля в чемпионате (0:0).

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!