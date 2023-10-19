Подопечные Гарета Саутгейта одолели Италию (3:1) и за 2 тура до финиша отбора гарантировали себе поездку на чемпионат Европы в Германии. После поединка на Уэмбли немалая группа игроков сборной Англии отправилась праздновать в элитный лондонский клуб Tape, сообщает The Sun. Речь идет о Грилише, Беллингеме, Мэддисоне, Тренте и Шоу (интересно, что последний вообще не получал вызов из-за травмы).

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Резервирование одного столика в этом заведении стоит не менее 2 тысяч фунтов, но такая сумма не стала проблемой для статусных футболистов. Ребята до 6 утра развлекались, наслаждались музыкой и полуголыми пиджейками, угощали других гостей алкоголем, цена которого доходила до 1300 фунтов за бутылку. Общий чек получился на сумму 35 тысяч фунтов.

"Это был веселый вечер, и игроки заслуженно расслабились. Понятно, что вокруг царила атмосфера праздника. Было удивительно видеть, как наша сборная сплотилась. Ребята дали себе волю, но не потеряли голову совсем, ведь впереди клубные соревнования", – рассказал один из очевидцев вечеринки.

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