Сборная Англии не только решила задачу по выходу на Евро, но и помогла сборной Украины подняться на второе место в турнирной таблице группы С. Сборная Италии забила первой, но команда Гарета Саутгейта сумела собраться и добыть волевую победу.

Англия обыграла Италию, вышла на Евро-2024 и подсобила Украине – Кейн и Беллингем сделали результат

Харри Кейн оформил дубль, опередив Бобби Чарльтона по голам за сборную на Уэмбли – у форварда Баварии 24 забитых мяча на главном английском стадионе. Всего же на счету форварда Баварии 32 результативных действия в 30 последних матчах за "Трёх львов". Ни один другой игрок сборной Англии не оказывает на свою команду такого большого влияния.

Что касается Италии, то "Скуадра адзурра" до вечера вторника не терпела поражений в выездных матчах отбора к Евро с сентября 2006 года, когда уступила Франции. Так прервалась серия из 22 положительных гостевых результатов (22 победы и 5 ничьих). Подсластить пилюлю помог разве что очень красивый гол Джанлуки Скамакки – это взятие ворот игроки сборной Италии разыграли как по нотам.