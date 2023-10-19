Підопічні Гарета Саутгейта здолали Італію (3:1) і за 2 тури до фінішу відбору гарантували собі поїздку на чемпіонат Європи в Німеччині. Після поєдинку на Вемблі чимала група гравців збірної Англії вирушила святкувати у елітний лондонський клуб Tape, інформує The Sun. Йдеться про Гріліша, Беллінгема, Меддісона, Трента та Шоу (цікаво, що останній взагалі не отримував виклик через травму).

Допомога Кейна для України у відеоогляді матчу Англія – Італія – 3:1

Резервування одного столика у цьому закладі коштує щонайменше 2 тисячі фунтів, але така сума не стала проблемою для статусних футболістів. Хлопці до 6 ранку розважались, насолоджувались музикою і напівголими піджейками, частували інших гостей алкоголем, ціна якого доходила до 1300 фунтів за пляшку. Загальний чек вийшов на суму 35 тисяч фунтів.

"Це був веселий вечір, і гравці заслужено розслабилися. Зрозуміло, що навколо панувала атмосфера свята. Було дивовижно бачити, як наша збірна згуртувалася. Хлопці дали собі волю, але не втратили голову зовсім, адже попереду клубні змагання", – розповів один з очевидців вечірки.

Англія обіграла Італію, вийшла на Євро-2024 та підсобила Україні – Кейн і Беллінгем зробили результат