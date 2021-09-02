Наставник сборной Алжира Джамель Бельмади не хочет, чтобы кто-то из игроков слишком выделялся своей внешностью.

Строгие правила национальной команды почувствовали на себе звезды АПЛ – Рияд Марез и Саид Бенрама.

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Вингеры Манчестер Сити и Вест Хэма любят красить волосы в светлый цвет. Впрочем, Бельмади попросил игроков отказаться от яркого имиджа, чтобы не нарушать командный дресс-код. Марез и Бенрама послушали тренера, появившись на тренировке уже с естественным цветом волос.

Добавим, что сегодня сборная Алжира встретится с Джибути в рамках отбора на ЧМ-2022.

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