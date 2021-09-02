Наставник збірної Алжиру Джамель Бельмаді не хоче, щоб хтось з гравців надто виділявся своєю зовнішністю.

Суворі правила національної команди відчули на собі зірки АПЛ – Ріяд Марез та Саїд Бенрама.

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Вінгери Манчестер Сіті та Вест Хема полюбляють фарбувати волосся у світлий колір. Втім, Бельмаді попросив гравців відмовитися від яскравого іміджу, щоб не порушувати командний дрес-код. Марез і Бенрама послухали тренера, з'явившись на тренуванні вже з природним кольором волосся.

Додамо, що сьогодні збірна Алжиру зустрінеться з Джибуті в рамках відбору на ЧС-2022.

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