Младшая дочь президента Динамо Игоря Суркиса Яна призналась, что сдержит обещание, которое дала отцу в детстве, если киевляне триумфируют в самом престижном еврокубковом турнире.

"В детстве я сказала отцу, что если Динамо выиграет Лигу чемпионов – я побреюсь налысо.

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Вот все жду", – написала Яна на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, наибольшим успехом Динамо в Лиге чемпионов стал выход в полуфинал соревнований в 1999 году под руководством Валерия Лобановского. По итогам прошлого сезона киевляне автоматически попали в групповой этап самого престижного турнира.

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