Дочь Суркиса готова на сумасшедшую смену имиджа, если Динамо выиграет Лигу чемпионов
14:49 - Читати українською
Младшая дочь президента Динамо Игоря Суркиса Яна призналась, что сдержит обещание, которое дала отцу в детстве, если киевляне триумфируют в самом престижном еврокубковом турнире.
"В детстве я сказала отцу, что если Динамо выиграет Лигу чемпионов – я побреюсь налысо.
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Вот все жду", – написала Яна на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, наибольшим успехом Динамо в Лиге чемпионов стал выход в полуфинал соревнований в 1999 году под руководством Валерия Лобановского. По итогам прошлого сезона киевляне автоматически попали в групповой этап самого престижного турнира.
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