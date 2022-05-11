Стивен Джеррард снова заставил болельщиков Ливерпуля понервничать. Астон Вилла уже на 3-й минуте открыла счет, быстро пропустила в ответ, но больше часа удерживала ничью. В конце концов Мане вырвал для мерсисайдцев победу и сохранил интригу в борьбе за чемпионство.

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Кроме того, гол сенегальца стал для него 15-м в нынешнем сезоне. Уже три игрока Ливерпуля достигли этой отметки – Диогу Жота и Мохамед Салах. Таким образом, команда Юргена Клоппа повторила рекорд Манчестер Сити в сезоне 2013/14, когда за "горожан" 15+ мячей забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко. Больше подобных случаев за всю историю АПЛ не было.