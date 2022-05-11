Стівен Джеррард знову змусив уболівальників Ліверпуля понервувати. Астон Вілла вже на 3-й хвилині відкрила рахунок, швидко пропустила у відповідь, але понад годину утримувала нічию. Зрештою, Мане вирвав для мерсисайдців перемогу і зберіг інтригу в боротьбі за чемпіонство.

Ліверпуль оформив камбек з Астон Віллою і наздогнав Ман Сіті – Клопп отримав головний біль перед фіналом Кубка Англії

Окрім того, гол сенегальця став дня нього 15-м у нинішньому сезоні. Вже три гравці Ліверпуля досягли цієї позначки – також Діогу Жота та Мохамед Салах. Відтак, команда Юргена Клоппа повторила рекорд Манчестер Сіті в сезоні 2013/14, коли за "містян" 15+ м'ячів забили Яя Туре, Серхіо Агуеро та Едін Джеко. Більше подібних випадків за всю історію АПЛ не було.