Саудовская Аравия, 11 тур

Аль-Раед – Аль-Фатех – 1:2

Голы: Эль-Беркауи (пен), 69 – Бухумаид, 28, Тельо, 45+3

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 3:1

Голы: Милинкович-Савич, 1, Митрович, 37, Ибаньес, 84 (аг) – Сен-Максимен, 58

Незабитый пенальти: Митрович, 26

Команда Игора Йовичевича принимала на своем поле одного из лидеров чемпионата. Аль-Фатех еще в первом тайме обеспечил себе комфортный счет, забив два мяча. До перерыва Аль-Раед имел несколько хороших шансов сократить отставание, впрочем, свои возможности не использовали. Забить подопечным Йовичевича удалось лишь на 69 минуте. Эль-Беркауи удачно реализовал пенальти. В итоге Аль-Раед в третий раз подряд проиграл в чемпионате. Сейчас команда Йовичевича находится на последнем месте, имея лишь пять баллов.

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Аль-Хиляль без травмированного Неймара принимал Аль-Ахли. Хозяева поля открыли счет уже на 42 секунде матча. Гол в свой актив записал Милинкович-Савич. У Митровича был прекрасный шанс удвоить преимущество своей команды, но он пробил не слишком удачно с 11-метровой отметки и Менди сумел отбить пенальти. Впрочем, серб исправился спустя 10 минут. После перерыва Аль-Ахли отыграл один мяч, его автором стал Сен-Максимен. Перед финальным свистком Ибаньес срезал мяч в свои ворота. Встреча так и закончилась победой Аль-Хиляля, который уже на пять баллов опережает ближайшего соперника в турнирной таблице.

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