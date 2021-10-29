Юрий Данченко, агент хавбека Металлиста 1925 Дмитрия Криськива, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

"Дмитрий Крыськив – один из лидеров Металлиста 1925 и нынешней молодежки. На него сейчас большой спрос. У нас на руках, например, есть предложения от бельгийского и чешского клубов.

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Главное, чтобы комфортно было нашим футболистам. Пусть они вырастают с каждой игрой. И попадают к таким тренерам, которые умеют выводить ребят на новый уровень", – отметил Данченко в интервью Команда№1.

К слову, Крыськив провел 12 матчей в составе Металлиста 1925 года в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Права на украинца принадлежат донецкому Шахтеру.

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