Юрій Данченко, агент хавбека Металіста 1925 Дмитра Криськіва, розповів про інтерес до гравця з боку європейських клубів.

"Дмитро Криськів – один із лідерів Металіста 1925 та нинішньої молодіжки. На нього зараз великий попит. У нас на руках, наприклад, вже є пропозиції від бельгійського та чеського клубів.

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Головне, щоби комфортно було нашим футболістам. Нехай вони зростають із кожною грою. І потрапляють до таких тренерів, які вміють виводити хлопців на новий рівень", – зазначив Данченко у інтерв'ю Команда№1.

До слова, Криськів провів 12 матчів у складі Металіста 1925 у поточному сезоні, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти. Права на українця належать донецькому Шахтарю.

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