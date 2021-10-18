"Старридж действительно имел контакт с одним из украинских клубов, но он у него нет агента. Он входит в свою же агентскую компанию. В процессе переговоров он попросил зарплату на уровне 60 тысяч фунтов в месяц (80 в долларах). В год выходит где-то миллион.

У Старриджа были другие "приколы", которые он хотел. Обязательно хотел квартиру, где будут и душ и ванна. Также просил машину только одной марки – Range Rover Autobiography. Словом, ставил такие условия.

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Украинская сторона быстро вышла из переговоров, и Старридж отправился в Австралию играть за Перт Глори. Впрочем, в контракте есть пункт, по которому любая из сторон может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Украинский клуб надеется, что в Австралии у него ничего не получится, и потом будет информационная бомба.

Какой это клуб? Мой источник предоставил четыре, но интересовался один. Это СК Днепр-1, Ворскла, Металлист 1925 и Металлист. Думаю, среди них только Металлист может позволить себе вести переговоры с таким человеком. У них есть выход на английский рынок, и это была бы информационная бомба. Нет стопроцентного подтверждения, что это был именно Металлист, но точно кто-то из этих 4-х вел прямые переговоры со Старриджем", – поделился инсайдом ведущий программы ТаТоТаке Андрей Сенькив.

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