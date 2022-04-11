Нападающий Бенфики Дарвин Нуньес долгое время находится на радарах топовых клубов Европы, но с приближением летнего трансферного окна интерес растет все больше.

ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Челси являются главными претендентами на 22-летнего уругвайца, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

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Правда, все три клуба только предварительно общались с Бенфикой без особой конкретики. "Орлы" повесили солидный ценник на лучшего бомбардира чемпионата Португалии – 70 миллионов евро. Продать Дарвина хотят уже в начале летнего трансферного окна.

Напомним, в этом сезоне Нуньес отметился 31 голом и 3 ассистами в 36 матчах всех турниров. Transfermarkt правит за уругвайского бомбардира 40 млн.

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