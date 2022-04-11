Зірковий візаві Яремчука провокує серйозну боротьбу між ПСЖ, Челсі та МЮ
Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс тривалий час перебуває на радарах топових клубів Європи, але з наближенням літнього трансферного вікна інтерес зростає все більше.
ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Челсі є головними претендентами на 22-річного уругвайця, інформує журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Конкурент Яремчука буде коштувати астрономічних грошей – Бенфіка розраховує на 130 млн євро
Щоправда, усі три клуби лише попередньо спілкувались з Бенфікою без особливої конкретики. "Орли" ж повісили солідний цінник на найкращого бомбардира чемпіонату Португалії – 70 мільйонів євро. Продати Дарвіна хочуть вже на початку літнього трансферного вікна.
Нагадаємо, цього сезону Нуньєс відзначився 31 голом і 3 асистами у 36 матчах усіх турнірів. Transfermarkt править за уругвайського бомбардира 40 млн.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ