Нападник Бенфіки Дарвін Нуньєс тривалий час перебуває на радарах топових клубів Європи, але з наближенням літнього трансферного вікна інтерес зростає все більше.

ПСЖ, Манчестер Юнайтед і Челсі є головними претендентами на 22-річного уругвайця, інформує журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

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Щоправда, усі три клуби лише попередньо спілкувались з Бенфікою без особливої конкретики. "Орли" ж повісили солідний цінник на найкращого бомбардира чемпіонату Португалії – 70 мільйонів євро. Продати Дарвіна хочуть вже на початку літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, цього сезону Нуньєс відзначився 31 голом і 3 асистами у 36 матчах усіх турнірів. Transfermarkt править за уругвайського бомбардира 40 млн.

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