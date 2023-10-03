"Соревнования определяются деталями, и вы должны быть эффективными, чтобы выиграть этот турнир. Имея очень малое количество моментов, мы пропускаем голы, и нам нужно создать их много, чтобы забить. Это реальность.

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Эффективность должна быть, чтобы выиграть большие трофеи. Поэтому я считаю, что у нас есть необходимые качества в команде, чтобы сыграть и выиграть Лигу чемпионов. Но мы должны совершенствоваться. Против Галатасарая есть отличная возможность взять первые очки. Да, я думаю, мы можем выиграть. Считаю, что в команде есть все, что для этого нужно. У нас качественная команда, с хорошим менталитетом. Это не то начало сезона, которого мы ожидали, но я все равно верю, что у нас достаточно качества, чтобы конкурировать с лучшими командами мира", – цитирует защитника. L'equipe.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет против Галатасарая во втором туре Лиги чемпионов во вторник, 3 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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