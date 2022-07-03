Силва в разговорах с Гвардиолой и своим агентом Жорже Мендешем сообщил им, что хочет стать игроком Барселоны, сообщает Diario Sport.

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Впрочем, трансферу уже мешают два фактора. Во-первых, португалец имеет контракт с Манчестер Сити до 2025 года. Поэтому чемпионы Англии не намерены продавать одну из своих звезд меньше, чем за 100 млн евро. Барселона надеется снизить цену до 60 млн.

Отметим, что португалец отыграл в 50 поединках за Манчестер Сити в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 13 голов и 7 ассистов.

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