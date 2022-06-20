Президент Барселоны Жоан Лапорта и главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола собрались вместе, чтобы объявить о благотворительном спарринге. Но не обошлось без шуток.

24 августа испанский и английский гранды договорились провести контрольный поединок, вырученные средства из которого будут переданы фонду для борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом).

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После официальной части Гвардиола сказал, что он привезет на Камп Ноу всех сильнейших, на что Лапорта ответил: "И Бернарду Силва приедет?" Наставник "горожан" не растерялся и быстро парировал: "У нас будет Силва и еще 10 человек". В зале начали смеяться.

Позже Пеп снова вспомнил о Бернарду, прокомментировав его будущее. "Сегодня думаю, что он останется с нами. Но я не захочу иметь игроков в команде, которые не хотят быть с нами".

Напомним, 27-летний португалец является одним из главных трансферных пожеланий Хави Эрнандеса, поэтому Барса работает над переходом. Сити же хочет получить за игрока более 50 миллионов евро.

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OJOO!! Laporta le tira a Pep si Bernardo Silva vendrá al partido de agosto!



Pep : “Bernardo y 10 más” pic.twitter.com/oCFNAcVVBK — Gerard Romero (@gerardromero) June 20, 2022