“Он проводит хороший клубный сезон, но в то же время делает вещи, которые мне не очень нравятся. За Францию у него ограниченное игровое время, но когда Салиба выходит на поле, то не все складывается хорошо.

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Иерархия сейчас не в его пользу, но он здесь. С некоторыми игроками я стараюсь сохранять настойчивость, потому что это может быть уверенность или небольшие препятствия, которые могут измениться. Кто-то не нервничает, другим обязательно нужно игровое время. У Вилльяма было меньше игрового времени, и это не позволяет ему сохранять спокойствие в сборной. В клубе он в совершенно другой психологической ситуации и не спрашивает себя – буду ли я играть?" – цитирует Дешама Daily Mail.

Добавим, что Салиба просидел в запасе спарринг против Германии (0:2), но сегодня его ожидают увидеть в основе французов на Чили.

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