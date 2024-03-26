"Він проводить хороший клубний сезон, але водночас робить речі, які мені не дуже подобаються. За Францію у нього обмежений ігровий час, але коли Саліба виходить на поле, то не все складається добре.

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Ієрархія зараз не на його користь, але він тут. З деякими гравцями я намагаюся зберігати наполегливість, тому що це може бути впевненість чи невеликі перешкоди, які можуть змінитися. Хтось не нервує, іншим обов'язково потрібен ігровий час. У Вілльяма було менше ігрового часу, і це не дозволяє йому зберігати спокій в збірній. У клубі він у зовсім іншій психологічній ситуації і не питає себе – чи буду я грати?" – цитує Дешама Daily Mail.

Додамо, що Саліба просидів у запасі спаринг проти Німеччини (0:2), але сьогодні його очікують побачити в основі французів на Чилі.

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