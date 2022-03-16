Очередной легионер из чемпионата Украины нашел себе клуб на время войны.

Херонимо Поблете с женой и детьми / Фото из открытых источников

Полузащитник Херонимо Поблете в ближайшее время станет игроком Индепендьенте, сообщает Aire de Santa Fe.

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Сообщается, что 29-летний хавбек будет выступать за аргентинский клуб на правах аренды до 30 июня.

К слову, война застала Поблете в Турции, где он пребывал на сборе с Металлистом. Его жена и двое детей на тот момент уже успели перебраться в Украину. Чтобы эвакуировать семью, пришлось подключать министра туризма и спорта Аргентины Матиаса Ламменса.

Напомним, Поблете присоединился к Металлисту 15 января 2022-го в статусе свободного агента и подписал контракт с харьковчанами до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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