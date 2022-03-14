Нападающий Матеус Пейшото продолжит карьеру в Сеаре, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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26-летний центрфорвард перебрался в лагерь "черно-белых" на правах аренды и подписал с ними контракт до конца сезона.

К слову, Металлист не успел вернуться в Украину до того, как Россия вторглась на нашу территорию – харьковчане проводили сборы в Турции.

Напомним, Пейшото присоединился к команде Александра Кучера в июле 2021 года, перейдя из РБ Брагантино за 150 тысяч евро. За первую половину сезона бразилец сумел в 19 матчах забить 15 голов и отдать 1 ассист, уйдя на зимний перерыв в статусе лучшего снайпера харьковчан. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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