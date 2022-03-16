Черговий легіонер з чемпіонату України знайшов собі клуб на час війни.

Херонімо Поблете з дружиною і дітьми / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Херонімо Поблете найближчим часом стане гравцем Індепендьєнте, повідомляє Aire de Santa Fe.

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Зазначається, що 29-річний хавбек виступатиме за аргентинський клуб на правах оренди до 30 червня.

До слова, війна застала Поблете у Туреччині, де він перебував на зборах з Металістом. Натомість його дружина та двоє дітей на той момент вже встигли перебратися в Україну. Аби евакуювати родину довелося підключати міністра туризму та спорту Аргентини Матіаса Ламменса.

Нагадаємо, Поблете приєднався до Металіста 15 січня 2022-го у статусі вільного агента і підписав контракт з харків'янами до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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