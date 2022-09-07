Лорьян разобрался с Лионом в перенесенном матче 2-го тура Лиги 1. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 2 тур

Лорьян – Лион – 3:1

Голы: Ле Фи, 6, Моффи, 33, Уаттара, 49 – Ляказетт, 28

Все пошло не по плану "ткачей" с самого начала – Ле Фи уже на 6-й минуте открыл счет классным ударом со штрафного. Лион отыгрался усилиями дуэта Тете-Ляказетт. Вингер Шахтера роскошно отдал на француза, который сравнял счет. Тринадцатое результативное действие бразильца в первых 15-ти матчах за Лион (6 голов + 7 ассистов) – клубный рекорд за время ведения статистики Opta.

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Лорьян ответил двумя точными ударами – по одному в каждом из таймов. Особенно показательным получился победный гол, который Лион, по сути, подарил соперникам сам. Хозяева вышли вперед после вопиющей ошибки Мендеса.

3:1 – подопечные Петера Боса потерпели первое поражение в чемпионате Франции 2022/23. У Лиона осталось 13 очков – столько же теперь у Лорьяна. Команды делят 4-5 места.