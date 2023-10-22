Шарлотт обыграл Интер Майами в заключительном матче сезона МЛС. Читайте результат и смотрите видеообзор игры на "Футбол 24".

МЛС, 34 тур

Шарлотт – Интер Майами – 1:0

Гол: Кальдерон Варгас, 13

Сергей Кривцов, из-за травмы пропустивший матчи сборной Украины, не попал в заявку на последнюю игру сезона. Лионель Месси отыграл весь поединок, но не помог своей команде избежать поражения.

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Судьбу игры решил единственный гол, забитый уже на 13-й минуте. Кальдерон Варгас разобрался с защитником и точно пробил в угол ворот. Больше команды не забивали – Лео Месси и партнеры ушли с поля без гола.

Интер Майами завершил регулярный сезон МЛС на предпоследнем месте (34 очка), потеряв шансы на плей-офф еще несколько туров назад. А вот Шарлотту эти три очка позволили запрыгнуть в последний вагон поезда под названием "плей-офф МЛС".

Лионель Месси вынужден привыкать к новым реалиям – впервые в карьере аргентинца его команда не борется за трофей. У легендарного форварда и его партнеров будет 4 месяца паузы – следующий официальный матч Интер Майами сыграет только весной.