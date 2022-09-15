Как сообщает sport5.co.il, Захави был вынужден принять такое решение из-за отказа руководства сборной разрешить ему жить в номере одному.

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Последние четыре года Эран всегда жил в номере сам, когда вызывался в сборную. Более того: он платил за проживание в отелях из собственного кармана. Но новый спортивный директор сборной Израиля Йосси Бенаюн и новый главный тренер Алон Хазан хотят селить опытных игроков с молодыми, чтобы те набирались опыта, и не позволяют никому жить в одиночку.

Эран Захави объяснял Бенаюну, что имеет постоянный ритуал перед матчами, в частности, ложится спать очень рано и просыпается очень рано, в отличие от других игроков, которые мешают ему соблюдать ритуал. Однако Бенаюн отказался сделать исключение для Эрана.

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