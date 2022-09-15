Форвард Маккабі Тель-Авів та збірної Ізраїлю Еран Захаві повідомив, що відмовляється від виклику до збірної.

Як повідомляє sport5.co.il, Захаві був вимушений ухвалити таке рішення через відмову керівництва збірної дозволити йому жити в номері самому.

Збірна Франції оголосила склад для змивання ганьби в Лізі націй – половина основи вилетіла, є 3 дебютанти

Останні чотири роки Еран завжди жив сам в номері, коли викликався у збірну. Ба більше: він сплачував за це з власної кишені. Але новий спортивний директор збірної Ізраїлю Йоссі Бенаюн та головний тренер Алон Хазан хочуть селити досвідчених гравців з молодими задля обміну досвідом між поколіннями.

Еран Захаві пояснював Бенаюну, що має постійний ритуал перед матчами, зокрема, лягає спати дуже рано і прокидається дуже рано, на відміну від інших гравців, що заважає і їм, і йому. Але Бенаюн відмовився зробити виключення для Ерана.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції