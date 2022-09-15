Збірна Франції оголосила склад для змивання ганьби в Лізі націй – половина основи вилетіла, є 3 дебютанти
Головний тренер французів Дідьє Дешам обрав склад, який повинен рятувати ситуацію в групі Ліги націй.
Виклик отримали 23 футболісти, які мають шанс зіграти вдома проти Австрії (22 вересня) і на виїзді проти Данії (25-го).
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Через травми у Дешама виникли серйозні кадрові проблеми. Цього разу збірній не допоможуть Преснель Кімпембе, Лукас Ернандес, Н'Голо Канте, Поль Погба і Карім Бензема – усі вони претендують на основу. Натомість шанс отримали троє дебютантів – центрбек Бенуа Бадіашиль, хавбек Юссуф Фофана (обидва – Монако) і нападник Рандаль Коло-Муані (Айнтрахт Ф).
Додамо, що Франція виграла минулорічний розіграш Ліги націй, але захистити титул вже не вдасться. "Ле бльо" з 2 очками застрягли на дні групи 1 і думають лише про збереження прописки в елітному дивізіоні.