Испанский Реал Сосьедад объявил о положительном тесте на COVID-19 полузащитника Давида Силвы. Только сегодня его презентовали в статусе игрока команды из Сан-Себастьяна.

Опытный хавбек заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Реал Сосьедад представил Давида Силву

О болезни Силвы "бело-голубые" объявили лишь спустя несколько часов после его официальной презентации на Аноэте. Ветеран ушел на самоизоляцию, симптомы COVID-19 не проявляются. Давид Силва переехал в страну Басков – один из центров распространения коронавируса в Испании – этим летом в статусе свободного агента.

С Реал Сосьедадом он подписал 2-летний контракт. До этого испанец провел 10 сезонов в составе Манчестер Сити.

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