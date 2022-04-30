Защитник Ворсклы Наджееб Якубу прибыл в лагерь Луго, сообщает пресс-служба "зелено-белых".

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Пока неизвестно, на каких условиях 21-летний футболист присоединился к представителю второго по силе дивизиона чемпионата Испании.

"Желаем ганийцу удачно проявить себя в новой команде и вскоре все же ждем в Духовной столице Украины", – говорится в сообщении на официальной странице Ворсклы в Facebook.

Напомним, Якубу перешел в Ворсклу в сентябре 2018 года. В сезоне 2021/22 провел за полтавчан 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 ассистом. Его контракт с "зелено-белыми" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

К слову, за Луго выступает украинский защитник Орест Лебеденко. После 37-ми туров галисийцы идут в турнирной таблице Сегунды на 15-й строчке, имея в своем активе 46 очков.

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