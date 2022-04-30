Полузащитник Колоса Анатолий Нуриев перебрался в Сумгаит, сообщает Аzerisport.

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Детали соглашения остаются неизвестными, однако сам футболист уже тренируется с новой командой и даже успел поучаствовать в товарищеском матче против азербайджанской сборной U-18.

Напомним, Нуриев перебрался в Колос летом 2021 года из Миная. За ковалевцев провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "хлеборобами" действовал до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, Нуриев – уроженец Мукачево, однако полтора года назад принял гражданство Азербайджана и уже успел провести 9 матчей за национальную сборную страны.

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