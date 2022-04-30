Захисник Ворскли Наджееб Якубу прибув до табору Луго, повідомляє прес-служба "зелено-білих".

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Наразі невідомо, на яких умовах 21-річний оборонець приєднався до представника другого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії.

"Бажаємо ганійцю вдало проявити себе в новій команді та невдовзі все ж чекаємо у Духовній столиці України", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Ворскли у Facebook.

Нагадаємо, Якубу перейшов у Ворсклу у вересні 2018 року. У сезоні 2021/22 провів за полтавців 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

До слова, за Луго виступає український захисник Орест Лебеденко. Після 37-ми турів галісійці йдуть у турнірній таблиці Сегунди на 15-й сходинці, маючи у своєму активі 46 очок.

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