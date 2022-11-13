Защитник днепрян Янис Хамаш попытается зарекомендовать себя в матчах главной команды своей страны.

Защитник СК Днепр-1 Янис Хамаш попал в список из 24 футболистов, которых главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади вызвал в национальную команду на ближайшие два спарринга, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

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В планах "лисов пустыни" товарищеские матчи против Мали (16 ноября) и Швеции (19 ноября).

Напомним, за плечами Хамаша пока только 1 матч в составе национальной команды, который он провел в июне этого года против Ирана (2:1).

К слову, именно на 19 ноября запланирован сверхпринципиальный поединок 14-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Шахтером. В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за днепрян в 16 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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