Оборонець дніпрян Яніс Хамаш спробує зарекомендувати себе у матчах головної команди своєї країни.

Захисник СК Дніпро-1 Яніс Хамаш потрапив до списку з 24-х футболістів, яких головний тренер збірної Алжиру Джамель Бельмаді викликав у національну команду на найближчі два спаринги, повідомляє офіційний сайт федерації футболу країни.

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У планах "лисів пустелі" товариські матчі проти Малі (16 листопада) та Швеції (19 листопада).

Нагадаємо, за плечами Хамаша наразі лише 1 матч у складі національної команди, який він провів у червні цього року проти Ірану (2:1).

До слова, саме на 19 листопада запланований надпринциповий поєдинок 14-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Шахтарем. У поточному сезоні 23-річний оборонець зіграв за дніпрян у 16 матчах, в яких забив 3 голи і віддав 6 асистів.

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