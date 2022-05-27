Вингер Шахтера Манор Соломон может оказаться в итальянской Серии А.

Торино рассматривает Соломона в статусе замены для Иосифа Брекала, который покинет клуб этим летом, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Соломон: Скорее всего, я больше не буду играть в Шахтере

Уже начались переговоры с израильтянином, у которого сорвался переход в английский Фулхем. Интересно, что в переговорах принимает участие известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в январе 2019 года Шахтер отдал Маккаби П-Т 6 млн евро за Соломона. Хавбек наиграл в составе дончан 106 матчей, оформив 22 гола и 9 ассистов.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?