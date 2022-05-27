"Я долгое время не играл в официальных матчах после периода в марте со сборной. В это время я тренировался лучше, чем за всю свою жизнь, работал над тем, что хотел, и улучшал то, что хотел. В личных тренировках мы работали очень тяжело, и я провел еще две с половиной недели с Шахтером в Турции. Я прекрасно чувствую себя на тренировках с командой, но игра – это нечто другое.

Трансфер Соломона в Фулхэм сорвался, – Фабрицио Романо

Я не знаю, каким будет мое будущее и где я буду играть в следующем сезоне, скорее всего, я больше не буду играть в Шахтере и подпишу контракт с другим клубом. Пока не знаю, где я окажусь, но это вопрос времени. Будет ли трансфер в Фулхэм? Большинство публикаций на этот счет неверны", – отметил Соломон в комментарии sports.walla.co.il.

Напомним, в январе 2019 года Шахтер отдал Маккаби П-Т 6 млн евро за Соломона. Хавбек наиграл в составе дончан 106 матчей, оформив 22 гола и 9 ассистов.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?