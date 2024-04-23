Полузащитник "горняков" Александр Зубков рассказал, против кого из защитников ему тяжелее всего играть в чемпионате Украины.

"Это из Кривбасса левый защитник Дибанго. Очень такой плотный, не дает времени подумать, сразу идет в прессинг.

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Возможно, Дубинчак из Динамо. И еще Педринью наш – он очень плотный", – сказал Зубков в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел за дончан 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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