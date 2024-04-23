Півзахисник "гірників" Олександр Зубков розповів, проти кого з захисників йому найважче грати в чемпіонаті України.

"Це з Кривбаса лівий захисник Дібанго. Дуже такий цупкий, не дає часу подумати, одразу йде в пресинг.

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Можливо, Дубінчак з Динамо. І ще Педрінью наш – він дуже цупкий", – сказав Зубков в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за донеччан 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 12 асистів.

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