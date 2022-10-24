"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты. Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины.

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Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное, убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу.

Футбольный клуб Шахтер призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках на украинцев. Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который убивает своих лучших людей и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в Мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.

Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира 2018 года в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", – цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Напомним, на ЧМ-2022 Иран попал в группу B, где его соперниками станут Англия, Уэльс и США. Первый поединок на Мундиале иранцы должны сыграть 21 ноября против Англии.

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