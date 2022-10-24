Адана Демирспор разошлась миром с Коньяспором в матче 11-го тура. Читайте отчет о поединке, в котором принял участие украинец Ярослав Ракицкий, на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2022/23, 11-й тур

Адана Демирспор – Коньяспор – 1:1

Голы: Акинтола, 32 – Диуф, 22

В стартовом составе Адана Демирспора в очередной раз в этом сезоне вышел Ярослав Ракицкий. Основные события матча развернулись в первом тайме: Диуф забил команде украинца, но Акинтола через 10 минут выровнял положение. Именно со счетом 1:1 игра и завершилась.

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Ракицкий вряд ли может записать себе в актив поединок. Ярослав получил желтую карточку и был заменен на 75 минуте. Статистический портал Sofascore оценил выступление украинца в 6,0 баллов – самый худший показатель среди обеих команд.

Эта ничья не позволила Адана Демирспору обогнать Фенербахче – команда Ракицкого на 1 очко отстает от "канарок" (имеющих игру в запасе).

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