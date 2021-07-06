Нападающий французского Лорьяна Йоан Висса госпитализирован с ожогами глаз после атаки на пороге родного дома.

24-летнему конголезцу плеснули кислотой в лицо, сообщает L'Equipe.

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Висса был срочно прооперирован. Его близкие уверяют, что хирургическое вмешательство оказалось удачным. Форвард остается в госпитале, поскольку врачи должны определить долгосрочные последствия его травм.

По подозрению в нападении на Висса задержана 32-летняя женщина. По предварительной версии следствия, она пришла домой к нападающему, облила того жгучей жидкостью и скрылась с места происшествия. Затем она таким же способом атаковала еще двух человек.

К слову, в сезоне 2020/21 Йоан Висса провел 38 матчей в чемпионате, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

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