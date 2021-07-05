Руководство чемпиона Франции нашло замену Кристофу Гальтье, который после триумфального сезона перебрался в Ниццу.

Жослена Гурвеннек – новый главный тренер "догов", сообщает официальный сайт клуба.

Гальтье официально возглавил Ниццу – он сделал Лилль чемпионом Франции

Сроки и другие детали сотрудничества пока остаются неизвестными. Гурвеннек был без работы с мая 2019-го, когда покинул Генгам на фоне неудовлетворительных результатов. Ранее он тренировал Бордо, а с тем же Генгамом брал Кубок Франции в сезоне 2013/14. В борьбе за пост 49-летний специалист опередил звездного Клаудио Раньери.

Напомним, что Лилль прошлую кампанию сенсационно закончил с чемпионским титулом Лиги 1, опередив звездный ПСЖ на 1 пункт.